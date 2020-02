Le football portugais et le racisme, Moussa Marega souhaite des actions efficaces

Après l’incident à caractère raciste dans un match du championnat portugais de football, dimanche 16 février, le Malien Moussa Marega réclame des mesures plus stricte pour éradiquer ce fléau qui prend de l’ampleur dans le football européen.

Pour l’attaquant du FC Porto, qui a été ciblé par des insultes racistes des supporteurs, l’heure n’est plus aux discours et aux slogans « non au racisme ». Moussa Marega aimerait qu’a l’avenir, les matches soient arrêtés, en cas d’incident comme celui survenu dimanche.

Alors que le coronavirus continue de sévir en chine, les amateurs et professionnels du sport se demandent quelles seront les répercussions possibles sur les Jeux olympiques. Des interrogations qui interviennent à un peu plus de cinq mois des JO de cette année.

Pour les organisateurs de Tokyo 2020, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) il est hors de question d’envisager une annulation.

Selon les experts de la santé publique il existe un bon précédent pour dire que les jeux peuvent avoir lieu en toute sécurité pendant une urgence de santé publique, mais il est évidemment important de continuer d‘étudier les risques. De plus dans le cadre de la planification des Jeux olympiques, le système de surveillance mis en place à permis de détecter le premier cas de coronavirus à Tokyo.