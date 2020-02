Tour du monde pour deux personnes aveugles

Joanne et Harold Wilson, deux aveugles ont entrepris de faire : visiter toutes les régions, tous les coins et recoins du monde, sans être dérangés par leur handicap.

À ce jour, ils ont fait près de la moitié des pays du monde (73), visitant les sept continents ;

l’Afrique ;

l’Eurasie (Europe + Asie) ;

l’Océanie ;

l’Amérique du Nord ;

l’Amérique du Sud ;

l’Antarctique ;

et le Zealandia ( situé à l’est de l’Australie, presque totalement immergé sous l’océan Pacifique et dont la plus grande partie visible est principalement la Nouvelle-Zélande ).

En Afrique, ils se sont principalement adonnés au pistage des gorilles, avec l’aide d’une tour-opératrice ougandaise.

Il y a plus d’un milliard de personnes handicapées dans le monde. Bien que cela représente un énorme marché potentiel pour le voyage et le tourisme, il reste encore largement sous-desservi en raison de l’inaccessibilité des installations de voyage et de tourisme.

Les services, ainsi que les politiques et pratiques discriminatoires sont également un autre revers, selon les Nations unies.

Les destinations touristiques doivent faire des efforts pour s’assurer que tout touriste, quel que soit son âge, ses capacités physiques, sensorielles ou cognitives, puisse avoir accès à leurs produits et services…

Une chronique de Fridah Mlemwa