Rwanda : la mort d'un chanteur de gospel en prison pourrait faire débat

Arrêté le 13 février dernier, le chanteur rwandais de gospel Kizito Mihigo a été retrouvé mort ce lundi dans sa cellule. La police évoque déjà le suicide.

C’est la police nationale rwandaise (RNP) qui a annoncé la nouvelle. Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Ainsi que l’atteste un communiqué publié sur Twitter, en kinyarwandais, langue nationale du Rwandaise. Pour la RNP, le chanteur rwandais s’est donné la mort.

En attendant les résultats d’une enquête déterminant la cause du suicide, des internautes balayent déjà l’argument de la police. « Pensez-vous que les gens sont si stupides de ne pas se rendre compte que vous, les experts en tueries et en faisant, êtes ceux qui ont tué Kizito Mihigo », a assené un anonyme sur Twitter.

Do you think people are so stupid not to realize that you, EXPERTS in KILLINGS and EVIL DOINGS, are the ones who Killed #KizitoMihigo? The way you planned it from your FABRICATION of his “so called evasion” show how you REACHED the POINT of NO RETURN in CRIMINALITIES! RIP Kizito. pic.twitter.com/7I1q4ucd02