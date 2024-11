USA : l'actrice et star du gospel Tamela Mann sort "Live Breathe Fight"

Tamela Mann se présente comme la porte-voix de l'espoir, de la joie à travers son nouvel album.

L'actrice et chanteuse gospel américaine connue pour sa puissance vocale s'est mise à l'écriture sur ce recueil de 11 titres. À travers cette œuvre, elle invite son public à trouver réconfort et encouragement, rappelant que la foi peut illuminer même les moments les plus sombres..

Ma prière et mon espoir sont que chacun puisse y trouver quelque chose : une lueur de joie, une source d'inspiration pour vivre pleinement, respirer et persévérer. C'est cela le message – vivre dans l’instant, même quand il est chaotique, même quand il est dur. Il s'agit de ne jamais se laisser enfermer par le présent, mais de toujours aller de l'avant, de ne pas céder à la difficulté du moment, et de continuer, un pas après l’autre, jusqu’à la prochaine étape.

Sorti le 11 octobre dernier, l'album : Live, Breathe, fight, comprend des titres comme Working For Me, All Things, Carry On, Hand On Me ou Lord I trust you. Un message de persévérance que Tamela Mann essaie d'illustrer dans ses paroles.

J'ai besoin que les mots soient limpides, que le message de chaque chanson soit sans ambiguïté." C'est ce que nous avons vraiment cherché à faire dans cette chanson. Prenons par exemple une autre chanson, Lord I Trust You. Ici, nous parlons vraiment de cette confiance en Dieu : "Seigneur, je te fais confiance." Le message est direct. Il ne s’agit pas de se demander si on mérite de réussir ou de vaincre. Ce n'est pas une question de mérite.

Aux côtés des producteurs Jevon Hill et Phillip Bryant, Tamela Mann a conçu un album riche en diversité musicale, dans un contexte particulièrement éprouvant. Live, Breathe, Fight est un recueil de louanges sincères, traversé d’émotions brutes, où chaque titre exprime la résilience et la profondeur de la foi.

Quand la pandémie est arrivée, la musique gospel a connu un regain soudain, les ventes ont explosé. Tout le monde semblait dire : « Oh mon Dieu, c’est la fin du monde, que va-t-il se passer ? » La peur de perdre autant de vies nous a profondément secoués. Mais en réalité, nous avons besoin de Dieu tout le temps, pas seulement dans les moments de crise. Nous avons besoin de lui aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, pour nous accompagner et nous guider.

L'artiste gospel est également connue pour avoir joué dans des productions théâtrales et des films de Tyler Perry. Tamela Mann sera sur le petit écran dès l'année prochaine dans le prochain film de Madéa.