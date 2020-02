Guinée : l'opposition opposée à tout dialogue au sujet d'un 3è mandat présidentiel

Tout sauf un dialogue au sujet d’un troisième mandat d’Alpha Condé à la tête de la Guinée. C’est l’opposition guinéenne qui le dit alors que le pays est en train de sombrer dans une grave crise politique.

La Guinée halète. Conakry sur la pointe des pieds. En cause, une grave crise née de l’opposition d’opposants et acteurs de la société civile à un référendum constitutionnel vu par des observateurs comme une astuce pour Alpha Condé de briguer un troisième mandat, tandis que la constitution en vigueur interdit un troisième mandat consécutif à la présidence de la République.

L’opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu’elle prête au chef de l’Etat de briguer un troisième mandat à la fin de l’année, alors que la Constitution en limite le nombre à deux.

Conséquence, des manifestations organisées ces derniers mois à Conakry la capitale et l’intérieur du pays ont déjà fait plus de 20 victimes. Et face à la persistance des manifestations, malgré la répression, des ONG ont proposé un dialogue entre l’opposition et le régime d’Alpha Condé.

Mais une option que ne partage pas l’opposition. « Pas de négociation avec Alpha Condé sur la question du 3e mandat… », a exhorté un membre de l’opposition guinéenne.

Une intransigeance qui résume parfaitement bien l’ampleur de la crise politique qui secoue la Guinée.