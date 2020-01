Togo : Un sommet dédié au trafic de faux médicaments

Coup d’envoi samedi à Lomé du sommet dédié au trafic de faux médicaments, un trafic qui touche plus de 100.000 personnes en Afrique subsaharienne. Pour contrer la faible gouvernance des systèmes de santé et la porosité des frontières, les sept dirigeants africains présents on lancé l’initiative de Lomé. Objectif : criminaliser le trafic de faux remèdes sur le continent.