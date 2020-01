En 2021, la CAN au Cameroun revient à janvier – février

Nouveau changement de calendrier pour la Coupe d’Afrique des Nations. La Confédération africaine de football (CAF), en accord avec le Cameroun, prochain pays organisateur, ont décidé de ramener la compétition à janvier – février pour l‘édition 2021.

Les dates du 9 janvier au 6 février 2021 ont été retenues pour l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. C’est ce qui ressort de la réunion entre une délégation du Comité exécutif de la CAF et la Fédération camerounaise de football tenue ce mercredi 15 janvier. Il s’agit d’un retour à la case départ pour la CAF qui avait jusque-là organisé la CAN en hiver, jusqu‘à l‘édition de 2019, en Egypte, qui s’est jouée entre juin et juillet, en plein été.

Pour justifier ce changement de calendrier, les deux parties ont mis sur la table une raison fondamentale : les conditions météorologiques. En effet, comme l’avait souligné le ministre camerounais des Sports Narcisse Mouelle Kombi, la période de juin/juillet correspond généralement à la grande saison des pluies au Cameroun, de quoi hypothéquer une bonne partie des rencontres.

Par ailleurs, du 17 juin au 4 juillet 2021, se déroulera la Coupe du monde des clubs – élargie à 24 équipes – selon une nouvelle formule voulue par le président de la FIFA Gianni Infantino. Tenir donc la CAN en juin/juillet, en « confrontation » avec la Coupe du monde des clubs serait mettre les joueurs africains face à un dilemme : faire le choix de leurs équipes nationales ou de leurs clubs ? Une question qui a également longtemps pesé sur la CAN en janvier/février alors que nombre de joueurs africains préféraient se consacrer à leur club, à cette période charnière.

Pour l’heure, en tout cas, la CAF n’entend pas tergiverser sur un éventuel rétropédalage définitif relatif au calendrier de la CAN. L’option de ramener la CAN 2021 à janvier/février apparaît davantage comme une concession faite au Cameroun pour ne pas le froisser davantage après l‘épisode du retrait de la CAN 2019, confiée d’urgence à l’Egypte, officiellement pour des raisons de retards dans les travaux.

Ou de manière plus subtile, de ne pas heurter la FIFA et sa Coupe du monde des clubs. La CAF a été placée sous la tutelle “d’une mission” de la Fifa et de ses dirigeants Gianni Infantino/Fatma Samoura depuis le 1er août dernier, à la suite de soupçons de corruption qui éclaboussent l’actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad. La décision d’avancer les dates de la CAN au début de l’année 2021 ne devrait pas manquer de poser la question de la pleine souveraineté de la CAF, fait remarquer l’AFP.