Crise en Libye : Sassou Nguesso appelle à ne pas "marginaliser" l'Afrique

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé lundi à Brazzaville pour que l’Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant d’“inefficace” et “contre-productif” tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent.

“La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive”, a déclaré M. Sassou Nguesso devant des diplomates africains et occidentaux.

M. Sassou Nguesso est le président du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye.

“Je me sens, une fois de plus, dans l’impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives, afin que le prochain sommet de l’UA élève la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure”, a-t-il ajouté.

M. Sassou Nguesso qui recevait lundi à Brazzaville les vœux du corps diplomatique accrédité dans son pays faisait, entre autres, allusion à l’initiative turque d’envoyer des troupes sur le terrain libyen.

