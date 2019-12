Visite officielle du président érythréen en Éthiopie

Le président érythréen Isaias Afwerki est en visite officielle en Éthiopie. Il a été reçu à l’aéroport international d’Addis-Abeba par son hôte, le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le ministre érythréen de l’information a déclaré dans un tweet que “Les deux dirigeants discuteront de l’amélioration d’importantes questions bilatérales et régionales.” M. Afwerki était accompagné du ministre érythréen des Affaires étrangères, Osman Saleh, et du conseiller présidentiel, Yemane Ghebreab.

Au début du mois, Abiy a mentionné le nom d’Afwerki à plusieurs reprises dans son discours pour le prix Nobel de la paix, le qualifiant de camarade de la paix.

Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis qu’ils ont signé un accord de paix en juillet 2018. Les rencontres ont eu lieu à Addis-Abeba, Asmara ainsi qu‘à Riyad et Abou Dhabi, ils ont signé d’autres accords de paix et ont reçu des médailles.

