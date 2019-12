Cacao : les progrès de l'accord entre Accra et Abidjan [Business Africa]

Filière cacao, de meilleurs rendements pour les agriculteurs. Le Ghana et la Côte d’Ivoire poursuivent la mise en œuvre de tous les programmes de durabilité en cours dans les filières respectives.

Faire vivre producteurs et agriculteurs grâce aux revenus issus de la production du cacao. Une victoire pour le Ghana et la Côte d’Ivoire qui ont réussi à faire mettre en place un programme de durabilité sur le long terme et qui vise à appliquer un différentiel de revenu décent.

Ce programme a été établi au terme de plusieurs rencontres et discussions avec tous les acteurs impliqués dans le processus de production et de transformation du cacao des deux pays.

La Kenya Airways veut conserver sa flexibilité

La compagnie aérienne Kenya Airways espère conquérir une plus grande place de marché au cours des prochaines semaines.

Elle est prête à tout pour conserver sa flexibilité et conquérir une plus grosse part de marché, la Kenya airways ne cache pas ses ambitions colossales de rentabilisation en dépit d‘énormes pertes enregistrées ces derniers mois.

L’entreprise a entrepris de multiples réformes notamment la nomination d’un conseiller en vue de sa nationalisation par le gouvernement d’ici la fin de cette année entre autres.