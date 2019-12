Nigeria : l'avocat du leader sécessionniste biafrais recherché par la police

Au Nigeria, la police a déclaré mardi être à la recherche d’Ifeanyi Ejiofor, avocat de Nnamdi Kanu, dirigeant du mouvement des peuples autochtones du Biafra (IPOB).

« J’aimerais que les Nigérians sachent qu’au moment où nous parlons, l’avocat Ejiofor, membre de l’IPOB et ses cohortes ont été déclarés recherchés par le commandement », a déclaré mardi, John Abang, responsable de la police de l‘État d’Anambra.

D’après des médias locaux, cette recherche a été lancée quelques heures après les affrontements entre la police et des proches de l’avocat à son domicile. Tout a commencé lors d’une perquisition des policiers qui venaient d‘être informés de la séquestration d’une personne dans la maison d’Ifeanyi Ejiofor.

Mais les deux parties ont vite cédé à la tentation de l’affrontement. Le bilan fait état de deux policiers tués.

Des Nigérians estiment que la perquisition effectuée au domicile de M. Ejiofor est illégale.

« Quel est le crime que l’avocat Ifeanyi Ejiofor a commis qui puisse justifier une descente conjointe de l’armée et la police à son domicile pour l’assassiner, nous avertissons le monde que la vie des Biafrais est en danger ? », s’est interrogé un internaute sur Twitter.