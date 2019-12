L'appel de l'UA pour contrer le VIH/Sida sur le continent

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé dimanche à des efforts concertés pour alléger le fardeau du VIH/Sida qui pèse sur les personnes les plus vulnérables d’Afrique, principalement des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, alors que le continent a marqué la Journée mondiale du sida.

M. Faki a toutefois noté que le continent africain “a réalisé des progrès remarquables dans la riposte au sida” depuis le sommet extraordinaire d’Abuja sur le VIH/Sida, la tuberculose et les maladies infectieuses connexes, au cours duquel les dirigeants africains ont déclaré le sida urgence sur le continent.

Le VIH/Sida est une préoccupation majeure de santé publique et une cause de décès dans de nombreuses régions d’Afrique. L’Afrique subsaharienne à elle seule représentait environ 69 % de toutes les personnes vivant avec le VIH et 70 % de tous les décès dus au sida en 2011.