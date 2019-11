Le patron de Twitter envisage s'installer en Afrique l'an prochain

L’Afrique, un continent qui a fini par séduire Jack Dorsey. Le patron de Twitter qui achevait une tournée de près d’un mois sur le sol africain, a annoncé son intention de s’y installer courant 2020. « Triste de quitter le continent… pour l’instant. L’Afrique définira l’avenir (en particulier celui du bitcoin!) », a commenté Dorsey sur Twitter depuis Addis-Abeba, dernière étape de sa visite africaine. « Je ne sais pas encore où, mais je vivrai ici pendant 3 à 6 mois à la mi-2020. Je suis reconnaissant d’avoir pu expérimenter une petite partie », a-t-il ajouté.

Sad to be leaving the continent…for now. Africa will define the future (especially the bitcoin one!). Not sure where yet, but I’ll be living here for 3-6 months mid 2020. Grateful I was able to experience a small part. ? pic.twitter.com/9VqgbhCXWd