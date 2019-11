Afrique du Sud : alerte à la sécheresse !

Rien ne préparait les habitants de la plus ancienne ville coloniale d’Afrique du Sud, Graaff-Reinet, à vivre la pire sécheresse, depuis plus d’un siècle. Alors que la période de sécheresse entre dans sa quatrième année, l’eau du robinet prend la couleur du limon et commence à sentir une odeur de poisson en décomposition.

Au moment où le barrage de Nqweba, d’une capacité de 46 millions de mètres cubes, tarit, laissant des dizaines de milliers de poissons morts sur de la terre fissurée, des files d’attente se forment dans des forages municipaux. Les animaux domestiques meurent par centaines.