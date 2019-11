Aviation : Royal Air Maroc doublement récompensé

Royal Air Maroc (RAM), meilleure compagnie africaine en termes de performances opérationnelles et financières. La compagnie aérienne marocaine a doublement été récompensée par l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA).

Royal Air Maroc est déjà sur la bonne voie en vertu de ses capacités opérationnelles et financières à en croire l’AFRAA. Des raisons suffisantes pour l’organisation d’attribuer les deux prestigieux prix à la compagnie du royaume chérifien. Il s’agit du « Best improved financial results » et du « Global Operations ».

La récompense a été décernée à l’occasion de la 51è assemblée générale de l’Association des compagnies aériennes africaines, tenue du 10 au 12 novembre en Île Maurice. Un motif de satisfaction pour les responsables de compagnie. « Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance internationale, d’autant plus que le jury est composé de professionnels du secteur de transport aérien à même de mesurer l’ampleur de nos efforts et de nos performances en matière de services en faveur de notre clientèle ainsi que dans le domaine financier », s’est notamment félicité Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc.

Mais ce n’est pas pour autant une raison pour les autorités marocaines de dormir sur leurs lauriers, conscientes des nombreux défis qui restent à relever sur le plan continental. « Cette consécration nous incite également à redoubler d’efforts pour la réalisation d’un marché unique africain du transport aérien qui permettra de supprimer les barrières de protectionnisme afin d’aboutir à un essor du trafic aérien dans notre continent », ajouté M. Addou.

La 51è assemblée générale de l’Association des compagnies aériennes africaines a réuni responsables des compagnies aériennes africaines, autorités de l’aviation civile et experts du transport aérien pour débattre du thème « Le succès dans une Afrique intégrée et interconnectée ».

Un thème qui leur a permis de passer au peigne fin plusieurs questions inhérentes au transport en Afrique, notamment les politiques de développement du secteur afin de le rendre davantage compétitif à l‘échelle mondiale.

Fondée en 1968 à Accra, au Ghana, et dont le siège est basé dans la capitale kényane, Nairobi, cette organisation regroupe les compagnies aériennes d’Afrique pour faciliter la coopération entre les compagnies aériennes du continent.