Compact with Afrika : difficile envol pour le forum germano-africain

Deux ans après son lancement, le « Compact with Afrika » a encore du mal à décoller. Le projet qui vise à encourager l’investissement privé en Afrique, en échange de réformes économiques, ne semble pas trop emballer les investisseurs européens du fait d’un environnement peu favorable.

À l’ouverture de la deuxième édition mardi à Berlin en présence de sept chefs d’Etat africains, la chancelière allemande Angela Merkel a donc appelé les dirigeants du continent à faire des efforts dans ce sens.

« Cela montre qu’il y a de très bons projets, mais aussi que les économies allemande et européenne doivent encore être encouragées à investir en Afrique. Il existe une grande variété de pays africains et peu de conditions sont connues et c’est pourquoi il est si important que les pays du Compact Afrika soient en mesure d’améliorer les conditions qui leur sont favorables », a expliqué la dirigeante allemande.

Mais ce point n’est pas le problème du ralentissement du projet Compact with Afrika qui, selon certains, gagnerait à s‘élargir à un maximum de pays. Car pour l’instant, il ne concerne que 12 pays des 54 que compte le continent. Insuffisant, aux yeux notamment de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.