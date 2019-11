Mali : au moins 20 morts après une attaque contre un village peul

Le cycle de violences intercommunautaires se poursuit au Mali. Mercredi, pas moins de 20 personnes ont été retrouvées mortes après une attaque contre un village peul, dans le centre du Mali, a annoncé ce vendredi le gouvernement.

L’attaque nocturne a ciblé le village de Peh, dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso. Outre les pertes humaines, des greniers ont été totalement incendiés et du bétail dérobé, selon le bilan fait par les autorités maliennes. « Les assaillants, habillés en chasseurs traditionnels, venaient du village burkinabé voisin de Tongo », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yaya Sangare. Ce dernier assure cependant que les agresseurs ont dû se rétracter et abandonner le bétail volé. “Une patrouille parcourt actuellement la zone à la recherche des assaillants”, a ajouté M.Sangare.

Cette attaque est la dernière d’une longue série de conflits communautaires entre les éleveurs peuls et les chasseurs dogons dans le centre du Mali qui se disputent des pans de territoires et des ressources. Toutefois, l’agressivité a pris de l’ascendant ces dernières années avec la nébuleuse djihadiste qui frappe le Mali. Les Peuls sont notamment de plus en plus pris pour cible en raison de leur association supposée avec des cellules djihadistes au Sahel comme la katiba Mancina dirigé par Amadou Koufa, un peul qui appelle régulièrement ses « frères » répartis dans toute l’Afrique de l’Ouest à le rejoindre pour mener la guerre sainte contre les “mécréants”.

En mars dernier, des miliciens présumés dogons ont tué plus de 150 Peuls dans le centre du Mali, l’une des pires effusions de sang de l’histoire récente du pays. Les raids sur les villages Dogon en juin ont fait quant à eux plus de 40 morts.