Zimbabwe : les médecins maintiennent la pression sur le gouvernement

Malgré la révocation de plus de 200 d’entre eux la semaine dernière, les médecins du secteur public du Zimbabwe sont décidés à poursuivre leurs manifestations.

Selon la presse locale, ils déclarent être déterminés à faire instaurer l‘équité dans le secteur de la santé. Les grévistes ont été suspendus par les autorités pour leur participation à la mobilisation qui paralyse depuis deux mois les hôpitaux publics du pays.

Ils exigent du gouvernement une revalorisation des salaires, dont la valeur a fondu à cause de l’hyperinflation et de la dévaluation de la devise locale. Ils affirment que leur salaire ne dépasse plus l‘équivalent d’une centaine d’euros par mois.

Les médecins ont rejeté toutes les hausses de salaire proposées par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, qui a obtenu de la justice qu’elle déclare leur grève illégale et leur ordonne de reprendre le travail.

Face à leur refus, les autorités ont engagé des procédures disciplinaires contre les récalcitrants. Les fonctionnaires zimbabwéens, qui exigent eux aussi une revalorisation de leurs salaires, ont à leur tour appelé à manifester mercredi dans les rues de la capitale Harare.