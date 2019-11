Ebola en RDC : à Butembo, première fois sans hospitalisation

L’ONU est formelle. Pour la première fois en 15 mois, il n’y a pas eu d’hospitalisation pour Ebola dans la ville de Butembo dans la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC.

Et le dernier cas est sorti d’hôpital vendredi. « Le dernier patient atteint d’Ebola à Butembo a quitté le centre de traitement. C’est la première fois en 15 mois qu’aucun patient n’est hospitalisé à Butembo. Bravo à la RD Congo & à tous ! Mais il y a encore des cas ailleurs. Pour atteindre zéro cas, nous maintenons la riposte », peut-on lire sur la page Twitter de l’institution en charge de l’ordre er de la paix dans le monde entier.

RDC

Depuis août 2018, l’est de lafait face à une épidémie d’Ebola. Plus de 2000 décès ont été enregistrés sur plus de 3 000 cas.

C’est la dixième épidémie enregistrée en RDC depuis la découverte du virus au bord de la rivière Ebola en 1976 près de la ville de Yambuku dans la province de l‘Équateur au nord du pays.

C’est également la deuxième plus grave dans l’histoire de l’humanité après celle qui avait emporté plus de 11 000 personnes en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia.