Aviation : Air France reprendra ses vols à destination du Liberia

Un retour imminent de la compagnie aérienne Air France au Liberia ? Sans aucun doute, comme l’a confirmé le chef de l’Etat libérien ce lundi 4 novembre. « Je suis ravi d’annoncer le retour d’Air France au Liberia. Ceci témoigne des mesures que nous avons mises en place pour promouvoir un climat commercial propice – dans le cadre duquel nous pouvons attirer davantage d’entreprises et d’investissements au Liberia », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Selon les détails communiqués par le président libérien, la reprise devrait s’effectuer dès 2020, permettant ainsi de renforcer les relations entre la France et le Liberia. Sur ses réseaux sociaux et son site Corporate, la compagnie Air France quant à elle n’a toujours pas confirmé son regain d’intérêt pour Monrovia.

I am excited to announce the return of Air France to Liberia. This is a testament of the measures we have put in place to promote a conducive business climate – wherein we can attract more businesses and investments to Liberia. This move is an affirmation of the longstanding pic.twitter.com/lURSRCEZzk