eSwatini : controverse sur une livraison de voitures de luxe à la famille royale

La livraison de voitures de luxe flambant neuves à la famille royale d’eSwatini a provoqué un tollé dans ce petit royaume très pauvre d’Afrique australe, où des fonctionnaires ont de nouveau manifesté jeudi pour demander une revalorisation de leurs salaires.

Une source officielle a confirmé à l’AFP sous couvert de l’anonymat que des véhicules de luxe avaient été livrés à la famille royale, mais a assuré qu’elles n’avaient pas été achetées avec des fonds publics.

Elles ont été acquises via un fonds de la famille royale alimenté par la vente de biens lui appartenant, dont des véhicules, selon cette même source.

La confédération syndicale Tucoswa a fait part de “sa plus grande stupéfaction”. Cet achat intervient “à un moment où le pays est soi-disant soumis à de pressantes restrictions financières”, a-t-elle relevé dans un communiqué jeudi.

“Nous n’avons pas besoin de voitures. Les Rolls Royce sont un luxe (…), on a besoin de denrées de base, d‘électricité, d’eau et de carburants abordables”, a-t-elle insisté. “Au cours des trois dernières années, le gouvernement a refusé d’ajuster les salaires des fonctionnaires (…) sous prétexte qu’il ne peut pas se le permettre”, s’est-elle indignée.

Jeudi, quelque 700 fonctionnaires sont de nouveau descendus dans les rues de la capitale Mbabane pour demander une revalorisation de leurs salaires.

Au pouvoir depuis 1986, le roi Mswati III, qui a 14 femmes et plus de 25 enfants, est décrié pour sa poigne de fer, ses frasques et son train de vie fastueux dans un pays dont les deux-tiers du 1,3 million d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

