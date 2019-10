Le Maroc veut rapatrier ses djihadistes détenus en Irak et en Syrie

Le Maroc envisage de rapatrier à la maison 671 femmes et enfants marocains liés à des groupes djihadistes et incarcérés en Syrie et en Irak. Pour le royaume chérifien, ces personnes sont « inoffensives ».

Abdelhak Khiame, directeur du Bureau central des enquêtes judiciaires, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que les 280 femmes et 391 mineurs “ne sont pas des terroristes” et ne peuvent être blâmés “pour rien”. Le Royaume encourage par ailleurs au retour des militants marocains qui ont rejoint des organisations djihadistes, précisant cette fois que ces combattants seront soumis à la rigueur de la loi.

Selon les services de renseignements marocains, 1 659 Marocains ont rejoint le groupe État islamique ou d’autres organisations djihadistes, parmi lesquels 742 ont trouvé la mort au combat.

Ces discours d’ouverture des autorités marocaines interviennent alors qu’elles ont démantelé vendredi une cellule de partisans de l’EI qui auraient tenté de préparer un complot pour nuire à l‘économie du pays.

AP