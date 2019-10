RCA : des sans-abris après des pluies

Plus de 6 000 personnes ont perdu leurs maisons à la suite des inondations à Bangui, la capitale de la République Centrafricaine.

De fortes pluies ont provoqué le débordement de la rivière Oubangui la semaine dernière. Plongeant des habitants dans une situation inconfortable.

Pour Pulchérie, une résidente de Kolongo à Bangui, l‘État devrait prendre ses responsabilités : “Cela fait une semaine que nous souffrons, nos maisons sont inondées, nos enfants, nous sommes en très mauvais état, nous ne savons pas où aller. C’est déplorable et nous voulons que le président vienne voir par lui-même parce que nous vivons vraiment mal et que les enfants sont dans l’eau comme vous pouvez le voir”.fustige-t-elle

Toh sa Benza, un député local craint que l’utilisation de latrines informelles dans le voisinage n’entraîne une grave crise sanitaire.“Quand vous n’avez pas d’assainissement collectif, vous vous retrouvez avec ce que nous appelons un assainissement individuel, non réglementé, ce qui signifie qu’il y a un risque de contamination de la nappe phréatique et des puits par les déchets et que le risque de maladie est très élevé, le risque de paludisme est constant dans le district 6, mais nous devons maintenant trouver des solutions pour sortir de cette situation”, explique-t-il.

La République Centrafricaine est en tête de l’Indice de vulnérabilité aux changements climatiques. Elle est également répertoriée comme la plus exposée au risque d’inondation. La République démocratique du Congo et le Liberia figurent aussi dans ce panel de vulnérabilité.