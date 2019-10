Élections au Mozambique : le président Nyusi et son parti vainqueurs (résultats partiels)

La Commission électorale mozambicaine (CNE) a commencé vendredi à publier des résultats très partiels des élections présidentielle et législatives de mardi, qui donnent sans surprise une large avance au président sortant et au parti au pouvoir.

Les Mozambicains ont voté mardi dans un climat de vives tensions, au terme d’une campagne violente alimentée par des accusations de fraudes au profit du régime lancées par l’opposition et la société civile.

Après dépouillement de 830.000 bulletins exprimés, soit à peine plus de 6% des 13,1 millions d‘électeurs inscrits, l’actuel chef de l’Etat Filipe Nyusi, qui brigue un deuxième mandat, est crédité de près de 75% des suffrages, selon les résultats publiés par la CNE sur son site internet vendredi.

Il devançe largement son concurrent Ossufo Momade, le chef du principal parti d’opposition la Renamo, l’ex-rébellion de la guerre civile (1975-1992), créditée de 20% des voix, selon ces mêmes résultats.

A la dernière présidentielle, M. Nyusi l’avait emporté avec 58% des voix devant le chef historique de la Renamo Afonso Dhlakama (37%).

Pour les élections législatives, le parti présidentiel du Frelimo, qui dirige le Mozambique sans partage depuis son indépendance sur le Portugal en 1975, pointe largement en tête avec 70% des voix après dépouillement de 750.000 bulletins, devant la Renamo avec 22% des suffrages.

“Processus électoral honteux”

Affaibli par une crise financière, un scandale de corruption et une insurrection jihadiste dans le nord du pays, le Frelimo avait réalisé sa plus mauvaise performance de son histoire en 2018 aux élections locales, avec un score national de 51,8%.

Avant même la publication de ces résultats provisoires, le Mouvement démocratique du Mozambique (MDM, opposition) a dénoncé vendredi un “processus électoral honteux”.

Dans un communiqué, le MDM a exprimé son “indignation” et son “rejet” du processus électoral. “Nous affirmons qu’il y a eu fraude”, a ajouté le parti, “ces élections n’ont été ni justes, ni libres, ni transparentes”.

Si elles ont salué le déroulement “globalement normal” du scrutin mardi, les principales missions internationales d’observateurs ont émis de nombreuses réserves sur l‘équité et la régularité de la campagne et sur le dépouillement du vote.

La CNE doit annoncer lundi les résultats des élections provinciales qui se sont également déroulées mardi.

La Renamo espérait, avant le scrutin, prendre le contrôle de plusieurs des dix provinces du pays. Elle s’est abstenue de tout commentaire officiel depuis mardi.

Le gouvernement et l’ex-rébellion ont signé en août un accord de paix et de désarmement censé mettre un point final à leurs affrontements, récurrents depuis plus de quarante ans. Mais la campagne électorale a ravivé les tensions entre les deux camps.

