Ligue des Champions : Zamalek SC - Génération Foot à rejouer !

Attendue depuis plus d’une semaine, la décision de la Confédération africaine de football (CAF) sur le litige entre le Zamalek SC et Génération Foot, en Ligue des Champions, est finalement tombée en début de soirée ce mardi 8 octobre, à la veille du tirage au sort des groupes. Et ce sera finalement un match à rejouer, comme indiqué dans un communiqué de l’instance dirigeante du football africain. Mais le club égyptien devra déterminer le terrain dans lequel le match sera disputé le 24 octobre prochain au Caire, peut-on lire dans le document de la CAF, dont la commission de discipline « procédera à un nouvel examen du dossier en ce qui concerne les aspects relevant de ses compétences ».

Le communiqué de la CAF sur le match Zamalalek – Génération Foot. Bonjour Problème… pic.twitter.com/s7TkJiWKSG — Wahany J. SAMBOU (@wahany) October 8, 2019

Reste maintenant à savoir si les dirigeants du club sénégalais vont accepter cette décision de la CAF de faire rejouer un match dont ils réclament la victoire pour, disent-ils, non-respect des règles de la CAF par l‘équipe égyptienne. Cette dernière avait demandé et obtenu de l’instance faîtière du football continental le décalage et la délocalisation à Alexandrie de la rencontre initialement prévue le 28 septembre au Caire. Une demande acceptée par la CAF, à la veille de la date initiale, sans avoir consulté les Sénégalais qui ont, de fait, refusé de jouer le match. Ils avaient d’ailleurs menacé de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du Sport si la CAF ne tranchait pas en leur faveur. Une affaire à suivre…