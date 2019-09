Journée mondiale du tourisme : le potentiel de l'Afrique

À l’occasion de la journée mondiale du tourisme, Hawa Suleiman Brimah, journaliste d’Africanews, est allée à voir de près le potentiel touristique que présente l’Afrique au Dubai World Trade Center.

Selon le World Travel and Tourism Council (WTTC), l‘économie touristique a progressé plus vite que l‘économie mondiale pendant huit années consécutives et a généré 10,4 % de toute l’activité économique du globe.

Le directeur exécutif d’EyesOnDubai, Christabel Eboh et l’avocat Ebi Harry participent aux discussions au Dubai World Trade Center.

Suivez la conversation à travers cette vidéo.