Madagascar : la Biodiversité menacée par les flammes

La culture sur brûlis cause d‘énormes dégâts écologiques à Madagascar.

Au total, 93 266 hectares de forêts sont partis en fumée depuis le début de l’année, selon le ministère de l’environnement, dans ce pays qui était pourtant classé au deuxième rang au niveau mondial pour sa biodiversité.

Selon les ONG, ces chiffres sont deux fois plus élevés, en raison de l’augmentation de la demande de maïs et d’arachide de la part des entreprises ces dernières années, qui oblige les agriculteurs à pratiquer la culture sur brûlis à plus grande échelle, le Tavy comme on l’appel dans la grande île.