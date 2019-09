Kenya : sept morts dans l'effondrement d'une salle de classe à Nairobi

Le bâtiment s’est effondré peu après 07h00 (04h00 GMT), au moment où les enfants entraient dans l‘école.

“Sept élèves morts, plusieurs blessés après l’effondrement d’une salle de classe à la (Precious) Talent Academy de Dagoretti”, dans l’ouest de la capitale kényane, a rapporté sur Twitter l’organisation St John Ambulance impliquée dans les opérations de secours.

“Jusque-là, nous pouvons confirmer que nous avons sept morts et 57 autres (écoliers) ont été hospitalisés”, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Cyrus Oguna, s’exprimant sur les lieux du drame.

Des centaines d’habitants de Dagoretti, une zone pauvre où les habitants vivent dans des abris de fortune, se sont rassemblés autour du site où les sauveteurs fouillaient les décombres pour trouver des survivants.

Des bureaux et des livres étaient éparpillés au milieu des débris de cette structure semi-permanente, faite de bois et de tôle. L’ensemble avait été en partie surélevé pour ajouter un étage.

La Croix-Rouge kényane a indiqué que les efforts de sauvetage se poursuivaient sur le terrain. Un bureau d’information et de recherche et offre des services de soutien psychologique a été mis sur pied.

Search and rescue efforts ongoing, Kenya Red Cross to set up an information/tracing desk and offer psychosocial support services. https://t.co/VfNN1FOg4v pic.twitter.com/G5OPg52Iwq