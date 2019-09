Chaos après la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook

Le plus ancien voyagiste du monde, le britannique Thomas Cook, est en faillite. C’est officiel et c’est un coup de massue pour le secteur. Tour opérateur et compagnie d’aviation, Thomas Cook emploie environ 20 000 personnes dont 9 000 en Grande-Bretagne. Toutes les réservations du voyagiste, vols et séjours, sont annulées et 600 000 clients en vacances dans le monde vont devoir être rapatriés.

“Si vous êtes à l‘étranger en vacances avec Thomas Cook, vous pouvez continuer à profiter de vos vacances. L’autorité britannique de l’aviation lance un rapatriement – le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale et nous ramènerons tout le monde au Royaume-Uni en tenant compte autant que possible des dates de retour”, a affirmé Tim Johnson, responsable de l’Autorité de l’aviation civile.

150 000 Britanniques sont concernés. Des avions spéciaux ont été affrétés.

Les vacanciers qui ont pris un séjour tout inclus n’auront rien à débourser, mais ceux qui ont seulement pris un vol aller-retrour pourraient devoir participer à leur frais de retour malgré tout. L’opération de rapatriement devrait durer jusqu’au 6 octobre.

Le destin de Thomas Cook s’est joué en quelques jours : un plan de sauvetage avait déjà été accepté, mais la semaine dernière, des financements supplémentaires ont été réclamés et non trouvés.