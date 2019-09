Football : 11 ans après, l'Algérie jouera en France

Une affiche Algérie – Colombie le 15 octobre à Lille. S’il s’agit d’un simple match amical entre les deux nations, pour l‘équipe algérienne de football, il s’agit d’une rencontre chargée d’histoire pour son retour en retour en France, onze années plus tard.

En premier lieu, les champions d’Afrique algériens s’offrent là une occasion de communier avec leurs fans basés en France, après le sacre à la CAN 2019 qui s’est jouée en Egypte. On s’en souvient, de nombreux Algériens avaient alors gagné les rues de la capitale française Paris, mais aussi de Marseille pour manifester leur joie, sans pour autant avoir accès à leur équipe.

Et si le match contre la Colombie se déroulait sans incident majeur, il offrirait des possibilités d’organiser une rencontre entre la France et l’Algérie, deux pays liés par l’histoire coloniale et dont les relations n’ont pas toujours été des plus tendres. Mais dont la seule affiche présenterait d’importantes recettes pour les fédérations des deux pays.

Un avantage certes, mais que rechignaient jusque-là à prendre les deux instances, encore plus la fédération française au regard des troubles enregistrés lors de la dernière rencontre entre la France et l’Algérie. C‘était en 2001, au Stade de France. À onze minutes de la fin du match et alors que la France menait au score (4-1) des dizaines de supporters algériens avaient envahi la pelouse entraînant l’arrêt du jeu.

Depuis, les lignes semblent avoir bougé. Après le sacre de l’Algérie à la CAN de 2019, une rencontre avec les champions du monde française est de nouveau envisagé. Si cette fois les fédérations sont raccord, il faudra toutefois attendre une autorisation politique, notamment celle du président français Emmanuel Macron, a fait savoir le président de la fédération française de football, Noël Le Graët.