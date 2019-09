Forum économique mondial : l'Afrique du Sud en quête d'investisseurs

Le Forum économique mondial revient en Afrique du Sud deux ans après. Plus de 1 000 personnes ont pris part à cette rencontre, dont des chefs d’entreprise et de jeunes entrepreneurs du monde entier, dans ce pays en quête d’investissements.



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa entend concrétiser sa promesse de redresser l‘économie de son pays. Pour y parvenir, il se propose de regagner la confiance des investisseurs en luttant contre la corruption et en sortant l‘économie de la récession.



En effet, l‘économie la plus développée d’Afrique connaît actuellement une croissance de 3,1 % du PIB au deuxième trimestre 2019, alors que la projection antérieure tablait sur 2,4 %. Mais il reste encore beaucoup à faire.

“La réalité est que notre économie peine en matière de croissance nécessaire pour relever les défis auxquels notre pays fait face actuellement. Même si l‘économie crée de nouveaux emplois, les emplois créés ne suffisent pas à faire baisser le taux global du chômage”, a expliqué le dirigeant sud-africain.



L’Afrique considère la quatrième révolution industrielle comme l’un des moyens de résorber le chômage et l’Afrique du Sud élabore une stratégie pour être à la pointe de cette mise en œuvre.