Les éliminatoires du Mondial 2022 lancées cette semaine

Au sommaire de Football Planet cette semaine, le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. 28 équipes entrent en lice cette semaine pour lancer le long marathon qui mène au Qatar. Une trêve internationale du reste très chargée pour les équipes du continent.

Et puis nous revenons également sur le coup de sang de Sadio Mané en Premier League. Pour la première fois, l’attaquant sénégalais s’en est pris à son coéquipier Mohamed Salah. Un geste très inhabituel pour être souligné, mais qui ne perturbe pas outre mesure l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp.

Et enfin, nous parlons de la nomination d’un nouveau sélectionneur au Liberia. Peter Butler a signé un contrat d’un an avec pour mission de qualifier les Lone Stars à la prochaine Coupe d’Afrique et au Mondial 2022. Le manager administratif de l‘équipe nationale du Liberia, Sebastian K. Collins, explique dans cette émission les raisons de ce choix.