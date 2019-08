Lutte contre le cancer au Kenya : une adolescente collecte plus de 20 000 USD en une heure

Les Kényans se sont mobilisés mercredi soir pour apporter leur soutien à la jeune Bianca âgée de 13 ans. L’adolescente qui souffre d’un cancer de sein était invitée dans une chaîne de télévision locale.

Pendant le programme diffusé sur Citizen TV, l’animateur Jeff Koinange a révélé au pulic que la jeune fille avait subi une mastectomie, mais pas de chimiothérapie, faute de moyens financiers. Une nouvelle qui a suscité la compassion chez plusieurs téléspectateurs.

Here is Bianca Wambui's paybill number; Bianca is a 13-year-old diagnosed with breast cancer. She has had a mastectomy done but no radiotherapy/ chemotherapy due to lack of finances

Paybill number is 918675; account name is Bianca Wambui



Paybill number is 918675; account name is Bianca Wambui #JKLive pic.twitter.com/xP7zrPhpR1 — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) August 28, 2019

En une heure, plus 20 000 USD (2 millions de Shilling kényan) ont été déposés sur le compte mobile de Bianca qui ne disposait que de 120 USD (12 000 KES).

Thank You KENYA!! …Thank You for standing with BIANCA WAMBUI. We have raised Ksh 2,442,500 in 1 Hour!!…Thank You FOLKS!!



Let's keep CONTRIBUTING!!



Paybill: 918675

Account: Bianca Wambui xtiandela stivogichbwoy citizentvkenya #JKLive pic.twitter.com/cbUaDelKiK — Jeff Koinange, MBS (KoinangeJeff) August 28, 2019

Plusieurs ont dans la foulée exprimé leur sympathie à l’endroit de la jeune fille sur les réseaux sociaux.

The love that Kenyans have for each other is Magical…I think politicians are the ones that poisons and separate us…More than 2M in one hour for this kid!!

Bianca Wambui, fighting breast cancer at 13 and being financially disadvantaged can be quite something. Your fighter spirit is however evident.

A country with people obsessed with primitive accumulation of wealth and yet Bianca Wambui cannot get treated for cancer due to lack of funds?

Distressing!



Distressing!#JKLive — Ndiba wa Wanjiku (@Ndiba11) August 28, 2019

Dear nhifkenya , Let us help Bianca Wambui get treated. I am offering my StateHouseKenya maintained NHIF cover. Allow me to add Bianca as my dependant tomorrow morning and we can have this young girl treated. Fair enough, NHIF

La lutte contre le cancer est un défis majeur dans ce pays. Le 2 août dernier, le président Uhuru Kenyatta a annoncé que des mesures urgentes seront prises par son gouvernement pour freiner cette maladie qui, selon des statistiques officielles, tue environ 90 Kényans par jour. Elle est d’ailleurs diagnostiquée tous les jours chez 133 personnes.