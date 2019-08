Le Kenya reconnaît les personnes intersexes

Le Kenya est devenu le premier pays africain à reconnaître les personnes intersexuées à la faveur d’un nouveau recensement de la population , effectué tous les 10 ans.

La mention intersexe a été ajoutée dans l’option “genre”

La case “ intersexe placée a côtés des mentions “Homme” et “Femme” concède le droit aux personnes ne se reconnaissant ni homme ni femme, de pouvoir se prononcer ouvertement, à l’instar de George Onyango.

“Je m’appelle George Onyango, je suis intersexuel, j’ai participé aux ateliers pour les personnes intersexuées et là, j’ai été informé du nouveau recensement où l’on m’a dit que dans le passé il n’y avait que deux catégories pour les hommes et les femmes mais dans ce recensement il y en aura trois, dont intersexe et je vais utiliser le’je’ initial qui représente l’intersexué que je suis.” affirme-t-il.

Le Kenya a reconnu officiellement le troisième genre plus tôt cette année sous recommandation d ‘un groupe de travail mis en place pour cette cause.

“Les kenyans intersexués espèrent qu’il s’agit là d’un pas vers la réduction de la stigmatisation qui les entoure.

