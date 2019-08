Accusations de viol : Ronaldo brise le silence

Les stigmates de l’affaire du viol présumé d’une Américaine reste encore visibles chez Cristiano Ronaldo qui avoue avoir souffert de cet épisode.

Le soulagement, mais une blessure qui a du mal à se refermer. Cristiano Ronaldo brise le silence sur l’affaire de viol présumé pour laquelle il a été lavé de tout soupçon fin juillet. Une affaire qui restera, aux yeux du Portugais, l’une des pages les plus sombre de sa vie.

Dans un entretien accordé à la télévision portugaise TVI, le quintuple Ballon d’or révèle notamment avoir été profondément marqué par ces accusations qui ont écorné son image. « Tout d’abord, l’année 2018 a probablement été la pire année pour moi, non pas sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel… Quand les gens doutent de votre honneur, ça fait mal, ça fait mal, surtout pour moi. J’ai une grande famille, une femme. J’ai un fils qui est déjà assez intelligent pour comprendre. Il a neuf ans. Ce fut une année difficile, peut-être la pire que j’ai jamais vécue. », regrette le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Ce fut une année difficile, peut-être la pire que j'ai jamais vécue.

Un épisode que l’ancien joueur du Real Madrid tente aujourd’hui de surmonter. Et la fin de la procédure judiciaire devrait sans doute l’aider à tourner la page. Mais l’amertume est toujours grande chez l’attaquant de la Juventus Turin. « C’est un cas dont je ne suis pas à l’aise de parler, mais quand des gens jouent contre votre honneur, c’est difficile. C’est difficile. Mais, Dieu merci, encore une fois, il a été prouvé – ce que mes amis, ma famille et les personnes qui s’intéressent à moi savaient déjà – que j‘étais et que je suis innocent. Et cela a été confirmé une fois de plus, ce qui me rend fier. Mais quand on y pense à la lumière froide du jour, c‘était vraiment difficile. », reconnaît-il, soulagé de voir son nom blanchi.

Depuis l‘éclatement de cette affaire, dont les faits remontent à 2009, Cristiano Ronaldo a toujours clamé son innocence. L’attaquant de la Juventus Turin a toujours soutenu la thèse d’une relation consentie.