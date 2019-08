Brescia, le choix du cœur de Mario Balotelli

L’attaquant italien Mario Balotelli rejoint Brescia Calcio, club de son lieu d’enfance fraîchement promu en Serie A. Un choix pleinement assumé par le désormais ex-joueur de l’Olympique de Marseille et qu’il justifie par ses liens avec la Lombardie.

Un accueil à la hauteur de son aura et un Mario Balotelli déjà très chaud. À Brescia, le retour de l’enfant prodige ne laisse personne insensible. Espéré à Flamengo, au Brésil, l’attaquant italien a finalement choisi le royaume de son enfance. « J’ai choisi Brescia parce que quand leur offre est arrivée, je n’ai plus pensé à rien d’autre. Ici j’ai tout ce qu’il me faut, parce que c’est l‘équipe de ma ville », explique-t-il.

Un choix du cœur qui fait une grande heureuse : sa mère. « J’ai passé plus d’années à l‘étranger qu’en Italie. Ma mère a pleuré au début, je lui ai dit ‘‘Écoute, il y a une chance que je puisse venir à Brescia, qu’est-ce que tu en penses?’‘ Elle a continué à pleurer et je lui ai dit: « Donne-moi une réponse, je dois prendre une décision. Elle était très heureuse », assure le désormais ex-attaquant de l’Olympique de Marseille.

Avec sans doute un brin de regret de rejoindre la ville d’origine de son père adoptif quatre ans après son décès, son choix du club lombard est en quelque sorte un hommage à celui dont il porte le nom, lui qui est né à Palerme de parents d’origine ghanéenne. « Mon père était originaire de Brescia, il a toujours vécu à Brescia. Cela aurait été un rêve devenu réalité pour lui de me voir jouer ici. Ma mère était donc très heureuse. », poursuit l’ancien buteur de l’AC Milan.

Malgré les critiques, Mario Balotelli assume parfaitement son choix de rejoindre un club à peine promu en Seria A. Un énorme challenge pour l’attaquant de 29 ans qui fait déjà rêver en Lombardie et espère renaître des ses cendres après une année en demi-teinte à Marseille. C’est, en tout cas, un Super Mario très déterminé qui revient dans le championnat italien et dans la ville qui l’a vu grandir. « L’objectif est de faire progresser cette équipe, en lui donnant ce que je peux lui donner. Je pense que c’est vous qui avez le plus de craintes », soutient-il.

Passé également par l’Inter Milan ou encore Manchester City et l’OGC Nice, Balotelli a signé un contrat « pluriannuel », annonce le club de Brescia. Mais il ne devrait débuter avec les Hirondelles que le 25 septembre le temps qu’il purge une sanction de quatre matchs.