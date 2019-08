Le Zamalek mise sur Micho Sredojevic

Au sommaire de Football Planet cette semaine, les préliminaires des Coupes africaines des Clubs avec les matchs retour prévus en fin de semaine. On s’arrête surtout sur le Zamalek du Caire auteur d’un carton 7-0, mais qui change d’entraîneur avec l’arrivée du Serbe Micho Sredojevic quelques jours seulement après avoir démissionné de son poste chez les Orlando Pirates. Une surprise, mais rien d‘étonnant pour Frank Simon, journaliste et spécialiste du football africain.

Et puis le coup de bâton de la FIFA sur la tête de Samson Siasia. L’ancienne star et entraîneur des Super Eagles du Nigeria a été suspendu à vie pour son implication dans des matchs truqués. Accusations rejetées en bloc par le champion d’Afrique 1994 qui promet de se battre pour prouver son innocence.

À suivre également les premiers mots de Vahid Halilhodzic après l’officialisation de sa nomination à la tête des Lions de l’Atlas du Maroc. Le technicien serbe a paraphé un contrat de deux ans et s’est vu fixer comme objectifs la qualification à la prochaine Coupe du monde et à la CAN.