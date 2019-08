Libye : après la trêve, reprise des combats autour de Tripoli

Moins de 24 heures après la trêve concertée de deux jours, l’Armée nationale libyenne du maréchal Haftar et les forces alliées au gouvernement d’union nationale ont repris les hostilités dans les environs de Tripoli, ont annoncé ce mardi à l’Associated Press, des responsables proches des deux camps.

Selon ces sources, les forces de l’homme fort de l’Est ont multiplié les frappes aériennes dans la nuit de lundi à mardi, dans la banlieue sud de Tripoli, avant de recevoir une contre-offensive de leurs rivaux du gouvernement d’entente nationale soutenu par les Nations unies.

Samedi, les deux camps antagonistes avaient accepté de marquer une pause – réclamée par l’ONU – dans leurs affrontements afin de permettre la célébration de l’Aïd al-Adha, célébration religieuse qui a débuté dimanche et se poursuit jusqu‘à ce mardi en Libye. Sauf que, le dimanche même, des tirs de roquette à l’origine inconnue ont été portés contre l’aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale libyenne.

Depuis début avril, les forces du maréchal Haftar ont lancé une offensive pour s’emparer de la capitale Tripoli. Les combats ont déjà tué plus de 1 100 personnes, principalement des combattants, et déplacé plus de 100 000 civils. En dépit des lourdes pertes, les lignes de bataille ont peu changé au cours des dernières semaines.