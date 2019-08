Le Cameroun prévoit réguler ses importations

Le Cameroun entend suspendre l’importation d’une cinquantaine de produits suite aux excédents de la production locale.

La mesure est du ministère du Commerce de ce pays de la zone CEMAC. Pour l’heure, aucune indication sur les délais d’implémentation et les détails de la mesure. Toutefois, le ministère précise qu’une douzaine de filières sont concernées.

Notamment, celle de la peinture, de la métallurgie, de la cimenterie, des emballages industriels, des cosmétiques, de l’agro-alimentaire, des huiles végétales, des dérivés d’huile de palme ainsi que les industries brassicoles.

D’autre part, le ministère des Finances annonce la mise en place des mesures fiscales appropriées dans l’intention de favoriser la production locale et de stopper les importations non-indispensables, susceptibles de détériorer la balance de paiements du pays.

À en croire les chiffres de l’Institut national des statistiques, le Cameroun a importé jusqu‘à 6 millions de dollars US en 2018, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l’année 2017. Un chiffre qui représente plus de la moitié du budget d’importation du Cameroun en 2019. Il s‘évalue à 9 millions de dollars US.

Selon l’agence Ecofin, environ 189 pays exporteraient vers le Cameroun. La Chine et son industrie occupe la première place avec 18,5 % suivie de la France (8,3 %) , le Nigeria (5,6 %) et les Pays-Bas (4,8 %).