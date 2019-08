L'Ouganda lance une campagne de vaccination à titre préventif contre Ebola

L’Ouganda a annoncé cette semaine avoir démarré une campagne de vaccination à titre préventif contre Ebola. Ce même vaccin pourrait être utilisé en RDC où la maladie à fait plus de 1800 morts en un an.

L’expérimentation du vaccin Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo devrait durer deux ans et impliquera près de 800 professionnels de la santé, a indiqué dans un communiqué le Conseil de recherche médicale (MRC) de l’Ouganda.

Les participants seront choisis parmi les travailleurs de la santé de base comme les médecins, les cliniciens, les infirmières et les pharmaciens, et le personnel non essentiel : nettoyeurs, préposés aux pompes funèbres et équipes de surveillance, ambulanciers et funéraires.

État d’alerte

Le pays est en état d’alerte depuis que trois membres d’une famille en visite en RDC sont mortes de la maladie à leur retour en Ouganda.

Le Rwanda, qui est également voisin du Congo et de l’Ouganda, est en état d’alerte après la propagation de la maladie à la ville congolaise de Goma, un centre commercial très actif près de leur frontière.

L’Ouganda a connu des épidémie d’Ebola dans le passé, mais d’une ampleur bien moindre que celle frappant la RDC depuis août 2018.

Les décès dus aux flambées épidémiques ont été pour la plupart limités en raison du mécanisme d’intervention et de prise en charge rapide dont dispose le pays.

Reuters