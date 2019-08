Lutte contre Boko Haram au Nigeria : Buhari fidèle à son engagement

Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari dit rester fidèle à son engagement, celui de mettre Boko Haram hors d‘état de nuire.

Le président nigérian a pris vendredi à une cérémonie de remise de diplôme aux officiers de l’armée. En congratulant les impétrants, Muhammadu Buhari ne s’est pas empêché de parler de la situation sécuritaire au Nigeria.

Un pays en proie depuis 2009 aux attentats et aux assauts de Boko Haram. Et dix ans après l’addition après, l’addition est plus que salée : plus de 27 000 décès et au moins 2 millions de déplacés.

« Malgré les progrès louables accomplis par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme et l’insurrection, le pays était toujours confronté à des défis existentiels et fondamentaux.

« Notre gouvernement est prêt à promouvoir la sécurité nationale et le développement ; nous restons déterminés à promouvoir une vision d’une nation sûre, juste, pacifique, prospère et forte », a déclaré le dirigeant nigérian.