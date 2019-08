Nigeria : un responsable de l'opposition dénonce l'inhumation « discrète » de soldats

Au Nigeria, un responsable de l’opposition dénonce l’inhumation « secrète » par l‘État de soldats tombés au front dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Atiku Abubakar dit s‘être appuyé sur un rapport.

Où sont enterrés des soldats nigérians tombés au front lors des combats contre la secte islamiste Boko Haram ? C’est en tout cas la question que se pose ces derniers temps Atiku Abubakar.

Et c’est une déclaration que ce responsable de l’opposition nigériane a rendue publique jeudi 1er août qui en fait foi. « Je ne peux pas imaginer qu’en l’espace d’un an, des dizaines de grands patriotes avaient été tués et enterrés secrètement sans que leurs familles en soient informées », a écrit le membre du Parti démocratique populaire (PDP, opposition).

« Les hommes et les femmes de nos forces armées constituent notre première, notre deuxième et notre dernière défense contre nos ennemis nationaux et étrangers et doivent être traités avec amour, respect, dignité et reconnaissance pour le service précieux qu’ils rendent au Nigeria », a-t-il ajouté.

D’après le site premiumtimesng.com, le « scandale » avait été révélé par The Wall Street Journal qui a publié le 31 juillet un article intitulé « Le Nigeria enterre des soldats la nuit dans un cimetière secret ».

“Commission d’enquête”

Et l’organe d’indiquer qu’au moins 1 000 soldats tués depuis que les groupes terroristes ont lancé l’offensive l‘été dernier. « À la nuit tombée, les corps des soldats sont secrètement transportés d’une morgue qui est parfois si encombrée que les cadavres sont livrés par camion, selon des soldats nigérians, des diplomates et un haut responsable du gouvernement », rapporte encore le journal américain.

Si Abubakar dit ne pas prendre l’enquête du Wall Street pour argent comptant, il exhorte néanmoins le gouvernement à tirer cette affaire au clair. « Parallèlement à cela, j’encourage vivement la création d’une commission d’enquête composée d’anciens officiers militaires réputés, chargée de mener une enquête et de rendre compte aux Nigérians du véritable état de la guerre contre le terrorisme et des mesures à prendre pour que le Nigéria mette fin rapidement l’insurrection en cours », a-t-il déclaré.

Depuis son insurrection le 27 juillet 2009, Boko Haram a déjà fait plus de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.