Ligue des Champions : le TAS contredit la CAF

Le tribunal arbitral du Sport annule la décision de faire rejouer la finale de la Ligue des Champions. Un nouveau camouflet pour la CAF.

Le sort de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2019 se jouera-t-il encore avec un ballon ou finalement sur le terrain de la justice ? La question se pose depuis mercredi après la décision du Tribunal arbitral du Sport d’annuler, pour vice de forme, la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer sur terrain neutre le duel entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca.

Le TAS estime que le comité exécutif de la CAF n‘était pas compétent à prendre une telle décision, laissant donc le soin aux organes désignés de l’instance continentale d’examiner les incidents survenus lors de la finale controversée du 31 mai.

Ce match avait vu l’Espérance de Tunis être déclarée vainqueur après le refus de ses adversaires marocains de poursuivre la rencontre suite à un supposé bug de la VAR après un but refusé. Les deux clubs avaient d’ailleurs déposé un appel au TAS, mais ce dernier a rejeté celui du Wydad qui demandait la victoire et la prime du vainqueur.

