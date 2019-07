Tokyo 2020 : des contre-mesures de protection contre les pics de températures

Avec des températures atteignant 35 degrés Celsius et une humidité de 75 % jeudi (25 juillet), les organisateurs de Tokyo 2020 ont testé leurs contre-mesures thermiques et leur préparation pour les Jeux Olympiques de l’année prochaine lors de l‘épreuve de beach-volley.

Bien qu’il a fait moins chaud cette année, une vague de chaleur record en juillet 2018 a tué plus d’une douzaine de personnes à Tokyo, la température moyenne mensuelle dépassant les 30 degrés pour la première fois en 20 ans.

Les organisateurs de Tokyo 2020 utiliseront des appareils de mesure de la température du globe à bulbe humide (WBGT) sur tous les sites comme une étape dans leur préparation aux températures élevées.

Le dispositif WBGT tient compte de la température, de l’humidité, de la vitesse du vent et du rayonnement solaire, ce qui produit une cote basée sur les variables et le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) recommande aux citoyens de ne pas faire d’exercice lorsque la cote WBGT est supérieure à 31.

Jeudi, cependant, le classement du WBGT sur le site de beach-volley au centre de Tokyo a atteint 31,7, mais les organisateurs ont déclaré que cela ne signifiait pas qu’un événement olympique serait annulé si cela se produisait pendant les Jeux.

La lecture de la WBGT sera l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, en consultation avec la fédération du sport, pour juger de la sécurité d’une épreuve en cours, ont déclaré les organisateurs.

“Tout dépend de la situation, mais pour les spectateurs, nous allons leur préparer des installations de refroidissement et des biens “, a déclaré Ken Wakabayashi, responsable de l’environnement chez TMG.

“En même temps, nous aimerions les encourager à s’informer sur les contre-mesures de la chaleur et à profiter de l‘événement.”

Parmi les autres contre-mesures mises à l’essai, mentionnons les vaporisateurs de vapeur d’eau pour les supporters qui arrivent sur le site, les aires de repos ombragées ou climatisées sur le site et la distribution d’eau et de sacs de glace aux athlètes et aux supporters.

Cette semaine, deux personnes ont eu besoin d’un traitement médical au volley-ball de plage, y compris une personne victime d’un coup de chaleur, et les organisateurs voulaient également tester leur état de préparation pour les personnes tombant malades pendant les Jeux.

Le TMG a déclaré que les premiers secours ont parfaitement fonctionné.

