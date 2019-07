Aucune patiente d'ebola ne serait arrivé au Rwanda

La patiente congolaise qui aurait répandu le virus d’Ebola en Ouganda ne s’est jamais rendu au Rwanda ni à Goma la ville frontalière, selon l’OMS.

D’après un rapport du ministère ougandais de la santé publié par l’OMS jeudi, puis effacé par la suite, cette vendeuse de poissons était soupçonnée d’avoir séjourné au pays des mille collines avant son décès. Une information qui a déclenché un vent de panique.

“Nous en sommes absolument certains parce que notre équipe de Beni, a mené des enquêtes et a reconstitué son trajet. De son vivant, elle est peut-être allée au Rwanda. Tout le monde, là-bas, est incroyablement mobile, surtout les commerçants. Mais le plus important, c’est qu’elle n’est pas allée au Rwanda pendant sa maladie. Et comme vous le savez, Ebola ne se transmet pas tant que vous n‘êtes pas malade,” a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS.

En République démocratique du Congo, une vaste campagne de vigilance et de vaccination a été lancée, elle s‘étend également le long des frontières avec les pays voisins. Depuis le début de cette 10e épidémie d’Ebola, il y a onze mois, près de 75 millions de personnes ont été dépistées et plus de 1700 sont décédées.