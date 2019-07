Afrique du Sud : des soldats déployés pour lutter contre les gangs

Des centaines de soldats sud-africains ont été déployés jeudi dans des banlieues du Cap dévastées par des gangs pour tenter de mettre fin à l’escalade de la violence.

Selon le gouvernement du Cap occidental, au cours des sept derniers mois, des effusions de sang ont fait plus de 2 000 victimes, dont près de la moitié appartenaient à des gangs, dans des zones de métissage majoritairement noires. Le déploiement qui se fera jusqu’en octobre a été bien accueilli par les habitants des bidonvilles concernés.

“Je suis heureux qu’ils aient fait venir l’armée pour faire sortir ces gangsters de nos régions et de nos collectivités afin qu’elles puissent promouvoir plus de sports et autres activités, comme ce fut le cas dans le passé, lorsque nous étions jeunes”, a déclaré, Nasiegh Harris, résident.

“Je suis vraiment reconnaissant qu’ils soient ici, que l’armée soit ici et je veux remercier le gouvernement d’avoir pris cette bonne décision, nous en avons vraiment besoin parce que ce sont des enfants, des gens qui meurent chaque jour dans nos rues, a estimé Wendy Walters, uen résidente.

Célèbre pour ses attractions touristiques étonnantes, dont Robben Island et Table Mountain, Le Cap compte parmi les villes les plus meurtrières d’Afrique du Sud avec 3 674 meurtres enregistrés au Cap-Occidental l’année dernière, selon les statistiques officielles de la police.

Il y a une culture de gang bien ancrée avec des milliers de jeunes gens appartenant à des gangs de rues avec des noms comme “Hard Living” et “Young Americans”.