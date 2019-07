CAN 2019 : Kalusha Bwalya évalue le niveau

Une CAN au-delà des attentes, du moins du point de vue du spectacle. De la surprise malgache à la déception marocaine, la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations aura marqué les esprits à la grande satisfaction de la légende du football continental, Kalusha Bwalya.

« Je pense le niveau était bon, le timing est bon, c’est à la fin de la saison et nous avons demandé aux joueurs de se donner à fond et de venir jouer. Et je suis très heureux de l’engagement des joueurs. Il y a également des surprises, de belles surprises Madagascar malheureusement battu. Ils sont venus et profité du moment jouer un bon football et faire leur nom. Le Bénin a été costaud, très discipliné, ils m’ont surpris. »

Place maintenant aux demi-finales, ce dimanche. Deux matchs ouverts aux yeux de l’ancienne star de la Zambie.

« Ce sera difficile. Le Nigeria a démarré tout doucement et c’est la marque d’une bonne équipe, un bon entraîneur, une bonne équipes, de grands joueurs, de la personnalité et ils ont réussi à retrouver leur niveau quand il le fallait. Le Sénégal, bien sûr ils étaient dans un groupe difficile. J’ai suivi leur match contre l’Algérie lors du premier tour au stade du 30 juin, une vraie exhibition. C’était un grand spectacle, surtout en première période, c’était plaisant à regarder, une bonne publicité pour le football africain. Oui, ce sont des matchs ouverts. Je pense que à ce niveau un ou deux joueurs vont peut-être faire la différence parce qu’on s’attend à ça dans ces matchs et il y a assez d’individualités pour faire la différence. »

Et quels que soient les vainqueurs de ces deux affiches, Algerie-Nigeria et Sénégal -Tunisie, on s’achemine vers une très belle finale. Au grand bonheurs des férus du ballon rond.