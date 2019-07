Copa américa : la malédiction continue pour messi

L’information ne vous a sans doute pas échappé , ce n’est pas cette année que celui qui est souvent décrit comme le meilleur footballeur du monde remportera la copa america. Un trophée avec la sélection nationale qui manque à Lionel Messi pour faire taire ceux qui lui reprochent de n’avoir jamais rien gagner avec son pays malgré son immense palmarès.

Alors ce n’est pas tant la défaite de l’argentine 2 à 0 contre le Brésil qui a fait parler mais plutôt la réaction du sociétaire du FC Barcelone qui a critiqué l’arbitrage !

Et la presse s’en est largement fait l’écho, sur le site 90 minute.com. Messi crie au complot et détruit l’arbitrage après l’élimination de l’argentine peut on y lire.

Il a estimé que les brésiliens n’ont pas été meilleurs et qu’ils ont été favorises par l’arbitre. Une également du evening standard à londres sur la colère de Messi contre l’arbitre en demi-finale de la copa america . The bleach report parle aussi d’un Messi qui tire à boulet rouges sur l’arbitrage.

Mais l’information complémentaire qui interpelle c’est que Messi n’a pas dit adieu à la sélection comme la dernière fois lors de son échec avec l’équipe en finale face au chili . en 2016 il avait décidé de prendre sa retraite internationale Il était finalement revenu sur sa décision deux mois plus tard.Il y a egalement eu l’episode russe , elimine en 1/8 de finale par la France au mondial, il avait pris une pause avant de revenir il ya 3 mois. Cette fois la coupure ne semble pas etre d’actualite .