No Comment : rare naissance de l'un des plus petits cervidés au monde

Les pudus, dont il existe trois espèces, sont les plus petits cervidés du monde ou l'un des plus petits. Cette espèce particulière atteint environ 50 centimètres de hauteur, explique Maximiliano Krause, garde forestier et gardien du bébé pudu. Le pudu du Sud (nom latin : « Pudu puda ») est classé comme « quasi menacé » par l'UICN. Selon la dernière évaluation de l'UICN en 2016, sa population a diminué jusqu'à 20 % au cours des 12 à 15 dernières années. Le bioparc Temaikèn offre un environnement contrôlé pour l'élevage et la recherche, apportant des informations vitales pour mieux comprendre la biologie reproductive de cette espèce insaisissable.