Copa América : la Colombie en finale face à l'Argentine

La tension monte à l'approche de la tant attendue finale de la Copa America, où l'Argentine et la Colombie s'affronteront dans un duel au sommet, pour le titre continental. Cette rencontre est prévue ce dimanche, au Hard Rock Stadium de Miami.

Invaincue depuis 28 matches, la Colombie rêve de remporter la deuxième Copa America de son histoire. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que lundi serait un jour férié si l’équipe nationale venait à remporter cette finale.

L’Argentine, qui a remporté 10 matches d'affilée, cherche à décrocher un 16e titre de Copa América.

Les statistiques des cinq derniers matchs de chaque équipe révèlent une forme impressionnante de l’Argentine, qui a remporté tous ses matchs sans encaisser de but. Avec 7 buts marqués, l’Albiceleste affiche une attaque redoutable et une défense imperméable. La Colombie n'est pas en reste avec 4 victoires et un match nul, inscrivant 12 buts et n'en concédant que 2, montrant ainsi une solide performance globale.

C’est la seconde fois que la Copa America se déroule aux États-Unis après l’édition du centenaire en 2016, remportée par le Chili face à l’Argentine de Lionel Messi.